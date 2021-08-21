Бильярдный стол для русского бильярда «Tower» 12 ф (черный орех)
360 608 руб. 360 608 руб.
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Полезная информация
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21.08.2021Ходьба в гору на беговой дорожке
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19.08.2021Как беговая дорожка влияет на суставы
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Отзывы клиентов
Юлька
Мой сын давно просил батут. И мы с мужем решили на д/р ему его подарить. Нашли в интернете этот сайт, где много чего продается для поддержания физической формы, в том числе и батуты. Выбрали батут UNIX LINE 12 FT SUPREME, за что получили бесплатную доставку. Удобно, что примерно за час до доставки курьер звонит.
23 июня 2020
Zebster86
Приобрел в магазине велотренажер ВЕЛОЭРГОМЕТР CARBON U804. Порадовала оперативная связь менеджеров. Доставили точно в оговоренные сроки, организовали сборку. Порадовали жизнерадостные курьеры, не мог не оставить на чай ^__^ Сразу же опробовали тренажер на деле - очень доволен, семья довольна! Благодарю!
7 марта 2019
Дмитрий Алексеев
О данном магазине могу сказать - что это хороший ресурс, с различными товарами, грамотной работой менеджеров и оптимальными ценами.
Заказывал на данном сайте гребной тренажер APPLEGATE R10 M, могу сказать, что товар пришел по почте, полностью соответствующий описанию. После нового 2019 года планирую купить на данном ресурсе беговую дорожку
Заказывал на данном сайте гребной тренажер APPLEGATE R10 M, могу сказать, что товар пришел по почте, полностью соответствующий описанию. После нового 2019 года планирую купить на данном ресурсе беговую дорожку
1 апреля 2019
Baby
Давно мечтал о велотренажёре и как раз наткнулся на это сайт. Пригляделся мне ВЕЛОЭРГОМЕТР OXYGEN JET STAR Мало того что цена хорошая так ещё и в кредит дают. Уже заказал, жду с нетерпением.
1 апреля 2018
palladiy
Добрый день. Воспользовался услугами данного интернет-магазина летом 2018. Заказал себе велотренажер Оксиген Джет Стар. Как потестю и за него отзыв добавлю. Интернет-магазин понравился всем: подходом к клиенту (подсказали какой тренажер лучше приобрести - я очень довольна)
7 марта 2018
Mashka
Узнала об этом сайте от подруги, давно хотела себе гантельки. И вот, наконец, я нашла то, что приблизительно хотела. Набор из 6 гантелей (1-3кг) в футляре, даже решена проблема с хранением, очень удобные спасибо большое!
21 февраля 2018