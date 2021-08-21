Юлька

Мой сын давно просил батут. И мы с мужем решили на д/р ему его подарить. Нашли в интернете этот сайт, где много чего продается для поддержания физической формы, в том числе и батуты. Выбрали батут UNIX LINE 12 FT SUPREME, за что получили бесплатную доставку. Удобно, что примерно за час до доставки курьер звонит.